Brasil registra maior audiência do mundo em final da Copa Feminina

Embora a seleção brasileira não tenha ido muito longe, o Mundial Feminino parece ter chamado a atenção dos torcedores do País. O Brasil foi o país onde mais se assistiu a final entre Estados Unidos e Holanda, no último domingo, segundo dados divulgadas pela Fifa. Os números mostram que o País superou, inclusive, os finalistas da competição. A audiência da competição na França já tinha sido um sucesso em outras fases.

A final do Mundial foi assistida por 19,935 milhões de telespectadores no Brasil. Foram 19,054 milhões na TV Globo e mais 880.724 no SporTV. A TV Bandeirantes não divulgou seus dados. A participação da TV Globo na decisão foi de 41,7%. Isso significa que mais de 40% das TVs ligadas na hora do jogo estavam no duelo disputado na França. Para efeito de comparação, a Fifa lembra que a final do Mundial de 2007, entre Brasil x Alemanha, foi assistido por apenas 9,296 milhões de brasileiros.

Nos Estados Unidos, que venceram a partida e garantiram o tetracampeonato, um total de 15,277 milhões de norte-americanos acompanharam a partida, número recorde em transmissão de jogos femininos no País. Foram 13,982 milhões na FOX e mais 1,295 milhão na Telemundo. A audiência, inclusive, foi superior a da final da Copa do Mundo de 2018, entre França e Croácia.

Na Holanda, a audiência média foi de 5,481 milhões. Isso significa que 88% das pessoas que estavam com a TV ligada na hora do jogo assistiam ao canal que exibia a partida. Foi o programa mais visto na televisão holandesa desde a semifinal da Copa do Mundo de 2014 entre Holanda e Argentina.

A Fifa ainda anunciou que em outubro irá divulgar um relatório completo com mais dados sobre o torneio. Enquanto isso, o futebol feminino retoma as suas atividades no Brasil e espera aproveitar a visibilidade que o Mundial deu para a categoria e crescer ainda mais.

Confira a audiência da final do Mundial Feminino pelo mundo:

Brasil - 19,935 milhões de pessoas

Estados Unidos - 15,277 milhões

França - 5,946 milhões

Holanda - 5,481 milhões

Alemanha - 5,102 milhões

China - 4,913 milhões

Inglaterra - 3,248 milhões

Itália - 1,924 milhão

Suécia - 1,507 milhão

Espanha - 488.516 mil