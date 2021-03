Brasil registrou 3.368 novas mortes por covid-19 nas últimas 24h, diz consórcio

O Brasil registrou 3.368 novas mortes pela covid-19 neste sábado, 27. A média móvel de vítimas para os últimos sete dias, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 2.548. Pela terceira vez na última semana, o País superou a marca de 3 mil mortes por coronavírus notificadas em um único dia. Nos últimos sete dias, o Brasil teve 17.838 pessoas mortas pelo novo coronavírus, recorde desde o início da pandemia.

O número de novas infecções notificadas foi de 81.909. No total, o Brasil tem 310.694 mortos e 12.489.232 casos da doença, a segunda nação com mais registros, atrás apenas dos Estados Unidos. Em março, o País se tornou o líder no mundo de novos casos e óbitos, o que evidencia o agravamento da pandemia.

Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, com base nas estatísticas das 27 Secretarias Estaduais da Saúde.

Também é a terceira vez na semana que São Paulo registra mais de mil mortes em um dia. A Secretaria Estadual da Saúde paulista confirmou 1.051 óbitos em 24 horas neste sábado. Segundo o governo estadual, o número se deve em parte ao represamento de dados causado por mudanças no sistema de notificação federal. A média móvel desta semana é de 618 mortes.

Com transmissão descontrolada do vírus, o País tem visto o colapso de várias redes hospitalares, com morte de pacientes na fila por leito e falta de remédios para intubação. Governadores e prefeitos têm recorrido a restrições ao comércio e até ao "lockdown" para frear o vírus. Já o presidente Jair Bolsonaro continua como forte crítico das medidas de isolamento social, recomendadas por especialistas, e afirma temer efeitos negativos na economia.

Bahia

A Bahia segue com altos números de mortes em 24h por covid-19. Neste sábado (27), o estado registrou 100 mortes e 3.185 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,4%) no estado, nas últimas 24h, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). No mesmo período, 3.662 pacientes foram considerados curados da doença (+0,5%).

