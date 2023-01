Brasil registrou pelo menos uma agressão contra jornalista por dia em 2022

Dados compilados pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) apontam que, em 2022, pelo menos uma gressão contra jornalista foi registrada por dia. O número total é 376, comtemplando casos de agressões verbais e até físicas. Se comparado a 2021, houve redução de 12,53% no número de registro de ocorrências. Naquele ano, 430 chegaram ao conhecimento da entidade.

Apesar da redução no total global, houve crescimento de 133,33% nas ocorrências de Ameaças/hostilizações/intimidações, segunda categoria com maior número de ocorrências em 2022, com 77 casos. Já as agressões físicas aumentaram 88,46%, passando de 26 para 49. A entidade destaca ainda o brutal assassinato do jornalista britânico Dom Phillips em Atalaia do Norte (AM). Dom realizava um trabalho em conjunto com o indigenista Bruno Pereira, também assassinado.

Os detalhes do relatório serão apresentados na tarde desta quarta-feira (25), a partir das 15h, no Canal da FenajJ no YouTube e no Facebook. O conteúdo será retransmitido pelas páginas dos Sindicatos de Jornalistas filiados.

Salvador

Na capital baiana, somente nos primeiros dias de janeiro de 2023, dois casos de agressão e ameaça a equipes jornalísticas foram registradas.

O mais recente foi no dia 16, quando a repórter Tarsilla Alvarindo, que recebeu um murro no rosto, o cinegrafista George Luís e o motorista Marcos Oliveira, da TV Record Itapoan, foram agredidos enquanto cobriam ao vivo um acidente de trânsito.

O primeiro episódio ocorreu no dia 11, com a equipe da TV ARATU, ameaçada por eleitor de extrema direita no Farol da Barra.

O Sinjorba e a Associação Baiana de Imprensa decidiram constituir um fórum estadual para acompanhar e prevenir os casos de violência e assédio contra jornalistas no exercício de seu trabalho profissional. A iniciativa deve contar com o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado da Bahia, Tribunal de Justiça da Bahia, Secretaria de Segurança Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, entre outras autoridades e representantes dos veículos, para pedir providências urgentes para preservar a segurança dos jornalistas na atividade profissional.