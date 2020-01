Brasil retoma busca pelo ouro olímpico desfalcado de estrelas

Atual campeã olímpica, a seleção brasileira inicia no domingo (19), a mais de seis meses da abertura dos Jogos de Tóquio-2020, o caminho em busca de sua segunda medalha de ouro. A equipe treinada pelo técnico André Jardine enfrenta o Peru a partir das 22h30 (de Brasília) na estreia no Pré-Olímpico, na Colômbia, que dará duas vagas para o torneio masculino de futebol no Japão. A competição começa neste sábado (18), com Colômbia x Argentina e Equador x Chile (veja tabela completa no fim do texto).



A competição para atletas até 23 anos se estenderá até o dia 9 de fevereiro e é dividida em dois grupos. O Brasil está no B, ao lado de Paraguai, Bolívia, Uruguai e Peru. A seleção precisa terminar a fase entre os dois primeiros para então ir ao quadrangular final contra os dois melhores do Grupo A, composto por Argentina, Colômbia, Venezuela, Chile e Equador. Então os dois de melhor campanha garantirão vaga entre os 16 participantes do torneio olímpico.



O elenco que está na Colômbia desde quarta-feira não conta com alguns dos principais atletas. Os atacantes Rodrygo e Vinicius Júnior, por exemplo, não foram liberados pelo Real Madrid, mesmo caso do lateral direito Emerson, do Betis. O zagueiro Walce, por sua vez, foi cortado na reta final da preparação na Granja Comary após romper os ligamentos do joelho esquerdo - Ricardo Graça, do Vasco, foi chamado para o lugar do são-paulino.



Apesar disso, Jardine procura não demonstrar preocupação. "Tenho certeza de que a equipe está preparada. Em relação às outras seleções, a nossa é provavelmente a que mais fez amistosos ao longo do ano (passado). Contando o Torneio de Toulon (atual Torneio Maurice Revello), seguramente é a que fez mais jogos", aponta o técnico. Ele ressalta que praticamente todas as seleções participantes do Pré-Olímpico também tiveram problemas para montar seus times.



Jardine comandou um período de dez dias de preparação no CT da seleção, em Teresópolis. As atividades contaram com dois jogos-treino, contra Boavista (vitória por 4 a 0) e Portuguesa-RJ (7 a 0).



"A gente entendeu que neste período de preparação a equipe tinha que ter jogos de um nível um pouquinho inferior, para poder treinar todo mundo e colocar todos no mesmo nível", pontua o treinador.



Artilheiro do time na era Jardine, o atacante Matheus Cunha enfatiza a importância do período de treinos em Teresópolis e garante que o grupo está preparado para buscar a vaga na Olimpíada.



"A gente está se preparando há um bom tempo, desde Toulon, mas neste período tivemos mais tempo de treino. As datas Fifa são períodos curtos e este tempo agora faz com que tenhamos a mesma mentalidade e o mesmo foco", comenta o atacante do RB Leipzig. "A Olimpíada está entre as três competições que um jogador de seleção quer participar, junto com Copa do Mundo e Copa América. Olimpíada a gente tem uma chance só, até por causa da idade. Estamos muito focados".

Tabela da 1ª fase:

1ª rodada

18/1 Equador x Chile | 20h

18/1 Colômbia x Argentina | 22h30

19/1 Uruguai x Paraguai | 20h

19/1 Brasil x Peru | 22h30

2ª rodada

21/1 Chile x Venezuela | 20h

21/1 Colômbia x Equador | 22h30

22/1 Paraguai x Bolívia | 20h

22/1 Brasil x Uruguai | 22h30

3ª rodada

24/1 Venezuela x Equador | 20h

24/1 Chile x Argentina | 22h30

25/1 Bolívia x Uruguai | 20h

25/1 Paraguai x Peru | 22h30

4ª rodada

27/1 Argentina x Equador | 20h

27/1 Colômbia x Venezuela | 22h30

28/1 Peru x Uruguai | 20h

28/1 Brasil x Bolívia | 22h30

5ª rodada

30/1 Venezuela x Argentina | 20h

30/1 Colômbia x Chile | 22h30

31/1 Bolívia x Peru | 20h

31/1 Brasil x Paraguai | 22h30