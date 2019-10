Brasil Ride reunirá nata do ciclismo mundial na Bahia

Com 570 ciclistas de 24 países, a décima edição da Brasil Ride conta os dias para ser realizada nos municípios de Porto Seguro e Guaratinga, ambos no Extremo Sul da Bahia, de 20 a 26 de outubro.

A categoria elite masculina terá estrelas do primeiro escalão da modalidade, caso de campeões olímpicos como o checo Jaroslav Kulhavy e o holandês Bart Brentjense, mundiais como o brasileiro Henrique Avancini e o português Tiago Ferreira, além de outros destaques como o russo Alexey Medvedev, o checo Kristian Hynek e o alemão Manuel Fumic, entre outros.

Ouro em Londres-2012 e prata no Rio-2016, o checo Jaroslav Kulhavy fará sua estreia na prova baiana, que é considerada a segunda maior ultramaratona de mountain bike do mundo. Os competidores vão pedalar 600km ao longo de sete dias, com largada e chegada em Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro. "Como será minha primeira experiência, não tenho muita ideia do que vai acontecer. Será um grande desafio”, afirma Kulhavy.

Na categoria feminina, a prova será importante para definir a participação brasileira em Tóquio-2020, pois conta pontos para o ranking olímpico – as vencedoras somarão 120. Jaqueline Mourão, que disputou quatro Olimpíadas de Inverno e duas de Verão, além de Raiza Goulão e Letícia Cândido, são alguns dos destaques brasileiros.

Entre as estrangeiras, a colombiana Angelita Parra, a portuguesa ilda Pereira e as venezuelanas Katherine Lindo e Florangela Rodríguez também estão cotadas para o pódio.

A prova é disputada sempre em duplas ou equipes e a cada dia os competidores percorrem entre 80km e 100km. Além da ultramaratona realizada em sete dias, a programação do Brasil Ride inclui a Maratona dos Descobrimentos, disputa isolada que ocorre no dia 26, em paralelo ao fechamento da competição.