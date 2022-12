Brasil: Rodrygo vence disputa com Everton Ribeiro; veja escalação

O time reserva do Brasil para enfrentar Camarões está definido. No último treino da Seleção antes do duelo, marcado para essa sexta-feira (2), às 16h, em Lusail, o técnico Tite tirou as últimas dúvidas que tinha.

Entre as principais disputas por vaga, Rodrygo levou a melhor sobre Everton Ribeiro e vai começar como titular. Ele terá a companhia de Bruno Guimarães, que venceu a concorrência de Fred.

Tite optou por não revelar a escalação, mas durante o treino ele esboçou o time que começará a partida e deu as últimas orientações. No ataque Gabriel Jesus será o centroavante. Pedro ficará como opção no banco.

A escalação do Brasil contra Camarões terá:

Ederson, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli.

Contra os africanos, o Brasil tem três desfalques por ordem médica: Alex Sandro (lesão no quadril), Danilo e Neymar, os dois últimos com entorses no tornozelo. A comissão técnica trabalha para ter o trio nas oitavas de final.

O Brasil é o líder do grupo G, com seis pontos. A Seleção precisa apenas de um empate para confirmar o primeiro lugar na chave. A Suíça, com três pontos, aparece em segundo. Sérvia e Camarões somam um ponto cada.