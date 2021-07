Brasil sai atrás, mas vence a República Dominicana no vôlei feminino

O Brasil venceu a República Dominicana por 3 sets a 2 em uma partida emocionante na manhã desta terça-feira (27). A seleção segue invicta após dois jogos do vôlei feminino na Olimpíada.

As adversárias saíram na frente, vencendo o primeiro set por 25 a 22. O Brasil reagiu, fazendo 25 a 17 e 25 a 13 nas duas seguintes. Apesar da certa facilidade na virada, o jogo não seguiu para um final tranquilo. A República Dominicana reagiu e venceu por 25 a 23 o quarto set.

No quinto set, o Brasil conseguiu manter a liderança de saída, mas as dominicanas venderam caro a derrota, com placar de 15 a 12. Brayelin Martinez, com 24 pontos, foi o grande destaque das adversárias. Do lado brasileiro, o show ficou por conta de Fernanda Garay, que anotou 26 pontos.

O Brasil é o segundo no grupo, por ter perdido um set - a Sérvia venceu os dois primeiros jogos por 3 sets a 0 e lidera. As duas seleções se encontram no sábado em partidaça que deve definir a liderança final do grupo. Japão, Quênia, República Dominicana e Coreia do Sul disputam as outras duas vagas para as quartas.

Antes, na quinta, o Brasil enfrenta o Japão, seleção que venceu o Quênia e perdeu da Sérvia nas duas primeiras rodadas.