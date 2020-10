Brasil sub-20 antecipa jogo e libera jogadores para o Brasileirão

A seleção brasileira sub-20 vai liberar os jogadores para retornarem aos seus clubes antes do previsto. O grupo, que faz período de treinos preparatórios para o Sul-Americano da categoria, teve seu último jogo antecipado de sábado (31) para sexta-feira (30). Assim, os atletas ganham mais tempo para participarem da próxima rodada do Brasileirão.

A partida do Brasil sub-20 será contra o Ituano e, com a remarcação, agora acontecerá nesta sexta (30), às 18h, em Itu, no interior de São Paulo. Na sequência, os atletas estarão liberados.

Entre os times que tiveram jogadores convocados, está o Palmeiras. Com a antecipação, o clube poderá contar com o volante Danilo e o atacante Gabriel Veron para enfrentar o Atlético-MG na segunda-feira (2).

Já o Internacional, que encara o Corinthians no sábado (31), pode tentar utilizar Yuri Alberto. O mesmo poderia acontecer com o Timão com Gustavo Mantuan, mas o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e só retornará aos gramados em 2021. Além dele, também integra o grupo outro corintiano, Matheus Donelli.

Ainda estão na lista da seleção sub-20 atletas do Athletico-PR (4), Grêmio (2), Flamengo (2), Fluminense (2), São Paulo (1), Santos (1), Cruzeiro (1), Ponte Preta (1), América-MG (1), além do Girona e Valladolid, da Espanha, e Benfica, de Portugal.

O Vasco, por sua vez, teve o goleiro Lucão, o meia Bruno Gomes e o atacante Talles Magno convocados pelo técnico André Jardine, mas não liberou para que os jogadores participassem dos treinos.

O Sul-Americano Sub-20 está marcado para acontecer de 2 a 27 de fevereiro, na Colômbia, e é classificatório para o Mundial da Categoria.

Veja os convocados por Jardine:

Goleiros

Adriel (Grêmio)

Leonardo Linck (Athletico-PR)

Matheus Donelli (Corinthians) Laterais

Khellven (Athletico-PR)

Yan Couto (Girona-ESP)

Ramon (Flamengo)

Welington Damascena (São Paulo) Zagueiros

Luan Freitas (Fluminense)

Luan Patrick (Athletico-PR)

Lucas Freitas (Valladolid-ESP)

Morato (Benfica-POR) Meias

Danilo (Palmeiras)

Diego Rosa (Grêmio)

Gustavo Mantuan (Corinthians)

João Gomes (Flamengo)

Maurício (Cruzeiro)

Zanocelo (Ponte Preta) Atacantes

Carlos Alberto (América-MG)

Gabriel Veron (Palmeiras)

Jajá (Athletico-PR)

Kaio Jorge (Santos)

Luiz Henrique (Fluminense)

Yuri Alberto (Internacional)