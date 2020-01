Brasil sub-23 ganha por 7x0 em último teste antes do Pré-Olímpico

O último teste da seleção brasileira sub-23 antes do Pré-Olímpico foi sete vezes positivo. Na tarde desta terça-feira (14), a equipe do técnico André Jardine goleou a Portuguesa-RJ por 7x0, encerrando a preparação antes da viagem para a Colômbia. A estreia no torneio será domingo (19), às 22h30, contra o Peru.

Paulinho, jogador do Bayer Leverkusen, foi um dos destaques da partida, marcando duas vezes. Yuri Alberto, Bruno Tabata, Reinier, Matheus Cunha e Antony também deixaram seus gols.

Para iniciar a partida, Jardine optou por uma escalação com Phelipe Megiolaro, Dodô, Nino, Fuchs, Iago; Maycon, Igor, Reinier; Tabata, Pepê e Yuri Alberto.

A formação já começou bem, com o Brasil melhor em campo e fazendo pressão. Aos 21 minutos, Reinier conseguiu a bola e achou Yuri Alberto que, livre, abriu o placar. Logo depois, Bruno Tabata fez jogada individual, em que roubou a redonda, avançou e ampliou o marcador. Renier então apareceu de novo, aproveitou rebote de Pepê e fez o 3x0.

Na volta do intervalo, os titulares da seleção entraram em campo. O grupo que deve iniciar o Pré-Olímpico teve escalação com Ivan; Guga, Nino, Robson Bambu e Caio Henrique; Bruno Guimarães, Matheus Henrique e Pedrinho; Antony, Paulinho e Matheus Cunha.

Ainda nos minutos iniciais da etapa, Matheus Henrique fez jogada e deixou colocado para Matheus Cunha aumentar ainda mais o placar. Quatro minutos depois, Paulinho fez o quinto. E deu passe para Antony fazer o 6º. No fim, o jogador do Bayer Leverkusen selou a goleada após receber de Pedrinho e chutar no canto: 7x0.