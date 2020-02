Brasil sub-23 terá uma mudança contra Uruguai no Pré-Olímpico

A seleção brasileira sub-23 terá uma mudança para enfrentar o Uruguai: Guga será titular na lateral-direita. O jogo, nesta quinta-feira (6), às 20h, será válido pela segunda rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico, disputada na Colômbia.

Quem ocupou o posto no duelo anterior, o empate de 1x1 com os anfitriões, na última segunda-feira (3), foi Dodô. Porém, durante a partida, o jogador do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, sentiu dores no tornozelo esquerdo. Nesta quarta (5), realizou tratamento médico e sequer foi a campo.

Desta forma, o Brasil teve ser escalado com Ivan, Guga, Nino, Bruno Fuchs e Iago; Bruno Guimarães, Matheus Henrique e Pedrinho; Antony, Paulinho e Matheus Cunha.

Após o jogo contra o Uruguai, o Brasil duelará com a Argentina, no domingo (9). Os dois melhores colocados se classificam para os Jogos de Tóquio-2020.