Brasil supera o Japão e amplia invencibilidade na Liga das Nações

Depois de encontrar dificuldades em seus últimos jogos na Liga das Nações, a seleção brasileira masculina de vôlei venceu o Japão com facilidade neste sábado, em Tóquio. O Brasil controlou o jogo e, com naturalidade, triunfou por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/19 e 25/21.



Invicta, a seleção brasileira chegou à quinta vitória em cinco jogos e ocupa a vice-liderança da fase classificatória da Liga das Nações, com 13 pontos, dois a menos do que França, que também ainda não foi derrotada. Além do Japão, o Brasil triunfou diante de Estados Unidos (3 a 0), Austrália (3 a 2), Polônia (3 a 1) e Irã (3 a 2).



A seleção ganhou até uma torcida ilustre na partida. A equipe brasileira feminina está em Tóquio para a quarta semana de disputa da Liga das Nações e deu uma pausa no primeiro treino em solo japonês para assistir à vitória dos homens.



O jogo marcou o retorno do técnico Renan Dal Zotto, que voltou a dirigir a equipe depois de cumprir suspensão de quatro jogos. Na ausência do treinador, Marcelo Fronckowiak dirigiu a equipe, que ainda está sem o levantador Bruninho, de folga após o fim da temporada da liga italiana e que deve retornar na próxima semana Fernando Cachopa tem sido o levantador titular.



O oposto Alan e o ponteiro Leal foram os principais destaques da partida. O primeiro virou 16 bolas e foi o maior pontuador do jogo, enquanto o cubano naturalizado brasileiro, muito agressivo no ataque, fez um ponto a menos. Pelo lado japonês, Fukuzawa e Ishikawa marcaram sete vezes cada.



Apesar de ver o rival japonês começar melhor, o Brasil não demorou a encontrar seu melhor jogo e comandar as ações. Quando o Japão quis equilibrar a partida, Leal estava lá para mostrar potência e força no ataque e desequilibrar a favor do time brasileiro, que fechou o primeiro set em 25 a 22.



Depois de um primeiro set mais apertado, a equipe comandada por Renan se soltou ainda mais e dominou o adversário na parcial seguinte, a mais fácil das três, vencida por 25 a 19. No terceiro set, destaque para o bloqueio, que fez a diferença para a equipe brasileira fechar o set em 25 a 21 e o jogo em 3 a 0.