Brasil tem 40,34% da população vacinada ao menos com a 1ª dose contra a covid

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta terça-feira, 13, a 85.419.761, o equivalente a 40,34% da população total. Nas últimas 24 horas, 789.242pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 85 milhões de vacinados, 31,4 milhões estão com a imunização completa, o que representa 14,85% da população total. Nas últimas 24 horas, 355.188 pessoas receberam uma dose de reforço e outras 179.003 foram imunizadas com uma vacina de aplicação única.

Somando todas as vacinas aplicadas, o Brasil administrou 1,3 milhão de doses nesta terça-feira.

Em termos proporcionais, o Rio Grande do Sul e São Paulo são os Estados que mais vacinaram a população até aqui: 47,38% e 47,31% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose, respectivamente.

As porcentagens mais baixas de vacinação são encontradas no Amapá e em Roraima, onde apenas 25,73% e 28,24% dos habitantes receberam a primeira dose de algum imunizante. Estes são os únicos dois Estados que ainda não chegaram aos 30% da população com alguma dose aplicada.