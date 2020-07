Brasil tem 64.375 mortes e mais de 1,5 milhão de casos de covid-19, diz consórcio

O Brasil tem 64.375 mortes por coronavírus confirmadas até às 8h deste domingo (5), segundo levantamento divulgado por um consórcio de imprensa a partir dos dados das secretarias estaduais de Saúde.

Além das mortes, há 1.579.394 casos confirmados da doença em todo país. O boletim anterior foi divulgado às 20h do sábado, trazendo 64.365 mortes e 1.578.376 casos confirmados. Desde então, divulgaram novos dados os estados do Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima.

Os dados são obtidos em parceria por G1, O Globo, Extra, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e Uol. Desde 8 de junho, estes veículos trabalham colaborativamente para trazer os números mais atualizados da covid-19 no Brasil.

A parceria foi feita em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro (sem partido) de restringir o acesso aos dados sobre a pandemia.

Primeiro, o Ministério da Saúde passou a publicar o balanço diário mais tarde - de 17h, passou para 19h e depois para 22h, o que dificultava a publicação dos casos mais atuais para os principais telejornais e também para veículos impressos. "Acabou matéria no Jornal Nacional", chegou a debochar Bolsonaro na ocasião da mudança.

Houve também uma mudança qualitativa. Em 4 de junho, o portal sobre a covid-19 no Brasil saiu do ar e retornou mais de 19h depois, trazendo sometne informações sobre casos "novos", registrados no mesmo dia. Desapareceram números consolidados da doença desde o início e links para downloads em forma de tabela, que são essenciais para jornalistas analisarem os dados.