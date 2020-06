Brasil tem a quarta maior mortalidade por coronavírus no mundo; veja ranking

O Brasil é o quarto país com a maior taxa de mortalidade por coronavírus no mundo. Segundo dados divulgados pela Our World in Data, projeto de pesquisadores das Universidade de Oxford sobre o avanço do novo coronavírus no mundo, o Brasil tem uma taxa de cinco mortos por milhão se levar em conta dados referentes ao número óbitos ocorridos nesse domingo (21).

Ao total, 641 pessoas morreram neste domingo, segundo o Ministério da Saúde. O número é menor do que a média que o país apresentou nas últimas semanas, onde os óbitos geralmente passavam da marca dos 1000.

A redução ocorre porque aos domingos, geralmente, há uma subnotificação por conta do fim de semana, arrastando os números para baixo.

Ranking

Levando em conta o dia 21, o Brasil está atrás apenas de Chile, Peru e Macedônia. Completam o top 10, em ordem, Armênia, Iraque, Moldávia, México, Mauritânia e Equador.