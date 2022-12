Brasil tem caminho "mais fácil" no mata-mata; veja os confrontos

Líder do grupo G da Copa do Mundo, o Brasil tem o seu caminho definido na fase de mata-mata do Mundial. A sequência brasileira, aliás, ficou um pouco "mais fácil" quando o peso da camisa é considerado.

Se antes existia a possibilidade de encarar campeões mundiais no mata-mata, como Uruguai e Espanha, agora essa chance só acontecerá em uma eventual semifinal contra a Argentina.

O primeiro adversário rumo a final será a Coreia do Sul, nas oitavas de final. A partida será nesta segunda-feira (5), às 16h, no estádio 974. Os coreanos surpreenderam e ficaram com o segundo lugar do grupo H após conseguir uma virada sobre Portugal. Os asiáticos desbancaram o Uruguai, eliminados na primeira fase.

Passando de fase, o Brasil enfrentará nas quartas de final o vencedor de Croácia e Japão. Os japoneses conseguiram a liderança do grupo E e mandaram a Espanha, segundo colocado, para o outro lado da chave.

Em uma eventual semifinal, tem como possibilidades: Holanda, Estados Unidos, Austrália ou Argentina.

Do outro lado, o chaveamento ficou mais complicado. Inglaterra, França, Espanha e Portugal caíram do mesmo lado. Os ingleses encaram Senegal nas oitavas de final. Se passarem de fase, terão pela frente França ou Polônia.

Já a Espanha, tem confronto com o Marrocos, que foi o líder do grupo F. O vencedor pega quem passar no duelo entre Portugal e Suíça.

As oitavas de final da Copa do Mundo começarão neste sábado (3). Às 12h, a Holanda enfrenta os Estados Unidos no estádio Al Khalifa. Já às 16h, a Argentina entra em campo contra a Austrália, no Ahmad Bin Ali.