Brasil tem fronteiras alteradas e ganha 72 km² em extensão territorial

A área territorial do Brasil aumentou em 72,2 km² em 2022, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta quarta-feira (29). Esse incremento se deve a edições de trechos da fronteira internacional do Brasil nos estados do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A expansão foi de 8.510.345,540 km², em 2021, para 8.510.417,771 km², no ano passado.

O IBGE também divulgou nesta quarta mapas atualizados com os novos limites de 174 municípios brasileiros. As mudanças na divisão político-administrativa aconteceram entre 1º de maio de 2021 e 31 de julho de 2022. Os estados com o maior número de revisões foram Rio Grande do Sul (61 municípios), Pernambuco (50) e Paraná (47).

Também houve alterações em Mato Grosso (6), Maranhão (3), Rio Grande do Norte (3), além de Tocantins (2) e Goiás (2).

Segundo o coordenador de Estruturas Territoriais do IBGE, Roberto Tavares, os novos delineamentos foram aprimorados à realidade física da hidrografia da região e em conformidade com os dados fornecidos pelas Comissões Demarcadoras de Limite do Ministério das Relações Exteriores, instituição encarregada de demarcar e caracterizar a fronteira do Brasil em conjunto com os órgãos competentes dos países vizinhos. Ao todo, o Brasil tem 5.568 municípios, além do Distrito Estadual de Fernando de Noronha e do Distrito Federal.

“As atualizações acontecem a partir da publicação de nova legislação, decisão judicial e relatórios/pareceres técnicos confeccionados pelos respectivos órgãos estaduais responsáveis pela divisão político-administrativa de cada estado e encaminhados ao IBGE”, afirma.

A documentação completa em relação às características técnicas, históricas e legais em relação ao uso da Malha Municipal Digital e dos valores das Áreas Territoriais está descrita no documento Malha Municipal Digital e Áreas Territoriais 2022: Informações Técnicas e Legais para a Utilização dos Dados Publicados", disponível na Biblioteca do IBGE.