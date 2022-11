Brasil tem gol de camisa 9 em Copas após nove jogos de seca

Richarlison foi o grande nome da vitória do Brasil sobre a Sérvia, nesta quinta-feira (24), na Copa do Mundo do Catar. O atacante marcou duas vezes - a segunda, em um golaço de voleio - e garantiu o triunfo por 2x0, no estádio Lusail. Mas o Pombo foi além: também encerrou uma seca que incomodava a equipe canarinha.

Um camisa 9 da Seleção não fazia gols no Mundial há nove partidas. A última vez havia sido na edição de 2014, disputada no Brasil: Fred balançou as redes na vitória por 4x1 sobre Camarões, em Brasília, pelo terceiro jogo da fase de grupos.

De lá para cá, foram nove confrontos com o camisa 9 apagado. O próprio Fred já havia passado as duas partidas anteriores sem marcar, e também ficou os quatro jogos do mata-mata sem balançar as redes. Nas oitavas, David Luiz foi quem marcou no empate em 1x1 com o Chile. Nos pênaltis, nada de Fred: o próprio defensor converteu, assim como Marcelo e Neymar, enquanto Willian e Hulk perderam.

Pelas quartas de final, Thiago Silva e David Luiz foram os autores dos gols sobre a Colômbia, por 2x1. No fatídico 7x1 sofrido para a Alemanha, na semifinal, Oscar foi quem anotou para o Brasil. Na disputa pelo terceiro lugar, contra a Holanda, nada do Brasil balançar as redes: derrota por 3x0.

Já em 2018, Gabriel Jesus usou o número e saiu como entrou: sem marcar um gol sequer em cinco duelos disputados.

A atuação de Richarlison ainda quebrou outro tabu: um camisa 9 de seleção brasileira não fazia um gol no jogo de estreia desde 2002, quando o Brasil faturou o pentacampeonato. A partida, contra a Turquia, teve Sas abrindo o placar, mas o Fenômeno empatou e Rivaldo, de pênalti, garantiu o 2x1.

Veja os jogos que o camisa 9 do Brasil não marcou: