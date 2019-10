Brasil tem primeiro grande desafio com Pia no comando: Inglaterra

O Brasil terá um grande jogo contra a Inglaterra. Pelo menos é isso que espera a técnica da seleção feminina, Pia Sundhage. Em seu terceiro desafio no comando do grupo, a sueca encarará, neste sábado (5), às 8h45, no Riverside Stadium, em Middlesbrough, a quarta colocada na Copa do Mundo da França. Mas não é nada que assuste a treinadora.

“Vai ser um grande jogo para a gente. Se olharmos para como a Inglaterra jogou na Copa, será um adversário muito forte. Nós nos preparamos muito bem para essa partida, analisando qual a melhor maneira de atacar e defender. Tivemos dois jogos antes, e, dessa vez, será contra um oponente muito bom”, afirmou.

Os amistosos anteriores que tinham Pia à frente da seleção feminina foram contra Argentina (goleada por 5x0) e Chile (empate em 0x0 e derrota nos pênaltis por 5x4). Como ambos foram no Pacaembu, em São Paulo, o embate de hoje marca o primeiro compromisso da técnica fora de casa. Depois, a equipe segue para Kielce, na Polônia, onde enfrenta a seleção anfitriã na terça-feira (8).

Caras novas

O confronto marcará a estreia da parceria entre a técnica e Marta, cortada dos jogos anteriores por lesão. “Ela é especial. Se você olhar para tudo que ela conquistou em tantos anos, ela é especial e eu tenho muita sorte por ter a chance de trabalhar com ela na seleção brasileira”, comemorou Pia.

Além do retorno de Marta, a técnica também terá, à disposição, a meio-campista Thaisa, que também tinha sido cortada por lesão e está voltando ao grupo. Assim como a chegada de cinco novidades em relação à sua primeira convocação: a goleira Letícia, do Corinthians, as defensoras Daiane, do Tacón, Poliana, do São José, e Giovanna, do Avaldsnes, e a meia Maria, do Juventus.

Para Pia, as mudanças são bem-vindas neste início de formação do grupo, de olho em um bom desempenho nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.