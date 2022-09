Brasil tem quantos 'Enzos' desde o nascimento do 1º filho de Claudia Raia?

No final dos anos 90, mais precisamente em 1997, Claudia Raia batizou o seu primeiro filho com o nome de Enzo, deixando boa parte das mães brasileiras que estavam grávidas de meninos surpresas com o nome diferente. Com isso, o número de crianças que foram registradas com o mesmo nome cresceu significativamente.

Segundo levantamento do Splash UOL, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que 44.056 pessoas foram registradas como Enzo no ano 2000. O nome é de origem italiana e, depois de alguns anos, virou meme nas redes sociais.

Em 2017, o site BabyCenter mostrou um ranking com os nomes mais escolhidos pelos brasileiros e Enzo, pela primeira vez, conseguiu aparecer em primeiro lugar, vencendo o famoso João.

O nome mais conhecido mundialmente é o do empresário Enzo Ferrari que, pelo sobrenome, é possível identificar a sua fama. Herdeiro da fábrica de automóveis, Ferrari tem o nome mais tradicional da Itália.

No Brasil, o filho da atriz, Enzo Motta Raia Celulari levou a fama do primeiro Enzo brasileiro. O jovem, atualmente, tem 25 anos e é o mais conhecido do país. Claudia, em recente entrevista ao Fantástico, comentou que vai prosseguir com a saga italiana de nomes para o filho que está por vir.

"Não sabemos ainda se é menino ou menina. Então tem alguns nomes aí rolando, mas posso adiantar que a saga italiana continua: talvez Pietra, Matteo, Lucca, está por aí", disse.