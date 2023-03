Brasil tem quase 600 mil universitários com mais de 40 anos

De acordo com o Censo da Educação Superior, do Ministério da Educação (MEC), o Brasil possui 599.977 pessoas na faixa dos 40 anos matriculados em universidades. O balanço é de 2021. Os dados ganharam destaque após estudantes de uma universidade particular zombarem de um colega por considerá-la velha.

O vídeo, postado nas redes sociais, teve grande repercussão, abrindo o debate sobre etarismo, ou seja, o preconceito em função da idade.

O número apontado pelo Censo da Educação representa um aumento de 171,1%, considerando os anos de 2012 e 2021.

O caso que repercutiu nas redes sociais aconteceu em uma universidade particular de Bauru, em São Paulo. As universitárias, do curso de Biomedicina, alegaram que a colega de sala não deveria estar na instituição. O vídeo viralizou na última sexta-feira (10).

"Gente, quiz do dia: como ‘desmatricula’ um colega de sala?", questionou uma estudante. "Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada", comentou outra aluna. "Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Eu tenho essa opinião", dispara outra.

A sobrinha da mulher, que foi criticada pelas estudantes, comentou que a tia sempre teve vontade de estudar, mas nunca pode entrar em uma universidade por motivos pessoais.

"Ela sempre teve o sonho de estudar e nunca teve oportunidade. Hoje, ela conseguiu entrar em um curso que ela sempre quis e estava muito feliz e animada para começar as aulas, e daí surgem três meninas que só vivem na própria bolha, gravando vídeo zombando pela minha tia ser a mais velha da turma", disse.