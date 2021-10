Brasil terá nova dupla de ataque contra Venezuela; veja escalação

Alisson, Arana, Fabinho e Gabriel Jesus serão as novidades da seleção brasileira no duelo contra a Venezuela, válido pela 11ª rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, que acontece às 20h30 desta quinta-feira (7), em Caracas. O técnico Tite orientou, nesta quarta-feira (6), em Bogotá, na Colômbia, o último treino antes da partida.

Gabriel Jesus, que não atua pela seleção desde as quartas de final da Copa América, contra o Chile, quando foi expulso, vai fazer a dupla de ataque com Gabriel Barbosa. Ele serão abastecidos por Éverton Ribeiro, Gerson e Lucas Paquetá.

Fabinho será o cabeça de área em substituição a Casemiro, cortado na terça-feira por causa de uma infecção em um dente. Já no setor defensivo, Alisson volta para a meta, enquanto Arana fará sua estreia na seleção principal pela lateral-esquerda.

Assim, o Brasil vai a campo com: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Fabinho, Éverton Ribeiro, Gerson e Lucas Paquetá; Gabigol e Gabriel Jesus.

O Brasil lidera as Eliminatórias com 24 pontos, após oito rodadas. Após a Venezuela, a seleção terá pela frente a Colômbia, no domingo, em Barranquilla, e o Uruguai, na quinta-feira (dia 14), em Manaus.