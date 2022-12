Brasil terá time reserva; Uruguai e Suíça tentam classificação

Já classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, o Brasil jogará com um time reserva diante de Camarões no encerramento da fase de grupos. Ótima oportunidade para os apaixonados por futebol verem em campos os jogadores que ainda não tiveram tantas oportunidades com a camisa verde e amarela no Mundial. Enquanto a equipe comandada por Tite está tranquilona, seleções tradicionais como Suíça e Uruguai ainda buscam uma vaga na próxima fase. Confira a seguir a agenda com os duelos desta sexta-feira (2).

Coreia do Sul x Portugal

Com a classificação assegurada e a liderança do Grupo H bem pouco ameaçada, Portugal entrará em campo contra a Coreia do Sul apenas para cumprir tabela, às 12h, no estádio Cidade da Educação. Só Gana poderá ultrapassar a equipe europeia, isso se vencer o outro jogo da chave, contra o Uruguai, com placar que a supere no saldo de gols. Já a Coreia do Sul precisa vencer e torcer por tropeço de Gana. A partida terá transmissão dos canais Globo, SporTV e dos serviços de streaming Globoplay e FIFA+.

Gana x Uruguai

Na lanterna do Grupo H, o Uruguai precisa vencer o jogo das 12h, contra Gana, para ter chance de avançar às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O triunfo será suficiente caso a Coreia do Sul não vença Portugal na outra chave. Se a equipe asiática conseguir a vitória, será necessário superá-la no saldo de gols. Um empate será o suficiente para Gana avançar caso a Coreia do Sul não vença Portugal. O jogo será disputado no estádio Al Janoub e será transmitido pelos canais Globo, SporTV e pelos serviços de streaming Globoplay e FIFA+.

Camarões x Brasil

Já classificado para as oitavas de final, o Brasil tem também a liderança do Grupo G praticamente garantida. Só não terminará no topo se perder para Camarões no jogo das 16h e a Suíça golear a Sérvia para a tirar a diferença de três gols entre as seleções. O técnico Tite já confirmou que mandará uma equipe reserva para o gramado do estádio Lusail. O jogo será transmitido pelos canais Globo, SporTV e pelos serviços de streaming Globoplay e FIFA+. Na terceira colocação, com um ponto, Camarões precisa vencer o time verde e amarelo e torcer por tropeço da Suíça no outro duelo da chave.

Sérvia x Suíça

Um empate será o suficiente para a Suíça carimbar o passaporte rumo às oitavas de final diante da Sérvia, no jogo das 16h, no estádio 974, desde que Camarões não vença o Brasil por placar que a supere no saldo de gols. Lanterna do Grupo G, a Sérvia precisa vencer o duelo europeu e também torcer por tropeço do time africano. A partida será transmitida pelos canais Globo, SporTV e pelos serviços de streaming Globoplay e FIFA+.