Brasil terá time todo reserva contra Camarões; veja a escalação

A Seleção Brasileira vai ter um time todo reserva diante de Camarões, nesta sexta-feira (2), às 16h, pela última rodada da primeira fase da Copa do Mundo.

Já classificado para as oitavas de final, a comissão técnica brasileira decidiu rodar o elenco e descansar alguns jogadores da equipe titular. Nesta quarta-feira (30), Tite não fez mistério e divulgou a base do time que pegará os camaroneses.

A equipe tem apenas três dúvidas. No meio-campo, Fred e Bruno Guimarães disputam a posição, enquanto Rodrygo e Everton Ribeiro brigam por outra vaga. Já no ataque, Gabriel Jesus e Pedro são as opções para o papel de centroavante.

A escalação brasileira tem:

Éderson, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred (Bruno Guimarães) e Rodrygo (Everton Ribeiro); Antony, Gabriel Jesus (Pedro) e Gabriel Martinelli.

As mudanças na Seleção já eram esperadas. Por ordem médica, o Brasil tem três desfalques: Danilo, Neymar e Alex Sandro. O último sofreu uma lesão no quadril e está em recuperação.

Com seis pontos, o Brasil lidera o grupo G da Copa do Mundo e já está garantido nas oitavas de final. A Seleção precisa apenas de um empate contra Camarões para ficar com o primeiro lugar da chave.