Brasil terá um finalista da Libertadores se o Grêmio classificar

O confronto entre Grêmio e Libertad, nesta quinta-feira (1º), em Assunção, ainda é válido pelas oitavas de final, mas já pode definir um time brasileiro na decisão da Copa Libertadores da América.

A situação inusitada acontece devido ao chaveamento do mata-mata da competição, que colocou quatro times brasileiros de um lado e Cruzeiro e Athetico-PR do outro.

O time mineiro foi eliminado pelo atual campeão River Plate, e o paranaense caiu diante do também argentino Boca Juniors. Do outro lado da chave, as três equipes brasileiras que entraram em campo avançaram: Flamengo, Internacional e Palmeiras. Falta a definição do Grêmio.

Se o Grêmio classificar, as quartas de final terão dois confrontos entre brasileiros: Flamengo x Internacional e Palmeiras x Grêmio. E por consequência, uma das semifinais terá duas equipes nacionais. Os outros jogos das quartas estão definidos e são River Plate x Cerro Porteño e LDU x Boca Juniors, o que abre a hipótese de uma semifinal entre os rivais argentinos.

???????? Quase tudo definido! Já são 7️⃣ classificados às quartas de final da #Libertadores!



???????? É o caminho a #Santiago2019 pic.twitter.com/1TNVhu2sSr — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 1, 2019

A partida entre Libertad e Grêmio começa às 21h30, no estádio Defensores del Chaco, na capital paraguaia. O tricolor gaúcho venceu por 2x0 em Porto Alegre.

Devido à eliminação de Cruzeiro e Athletico-PR, não há mais possibilidade de haver uma final entre brasileiros. A decisão da Libertadores será no dia 23 de novembro, em jogo único em Santiago.