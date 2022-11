Brasil treina com Fred e Militão para pegar a Suíça; veja o time

Apesar do mistério adotado pelo técnico Tite em relação a escalação do Brasil para o confronto com a Suíça, nesta segunda-feira (28), às 13h, pela segunda do grupo G da Copa do Mundo, o volante Fred deve ficar com a vaga de Neymar no meio-campo.

Neste domingo (27), o Brasil fez o último treino antes da partida e Tite testou opções na equipe. Sem Neymar e Danilo, ambos machucados, Fred e o zagueiro Eder Militão treinaram como titulares.

A presença de Fred entre os titulares não será uma grande surpresa. O volante do Manchester United fez boa parte do ciclo da Copa na equipe principal. Ele foi sacado do time na estreia para a entrada de Vinícius Júnior.

No sábado, Tite testou outras situações. Gripado, Lucas Paquetá não participou da parte do treino. O meia Rodrygo e Everton Ribeiro foram testados no setor. Aos 21 anos, Rodrygo é o jogador mais novo do elenco e quem mais se aproxima das características de Neymar.

Com uma possível entrada de Fred no meio-campo, Lucas Paquetá seria avançado para fazer a função de meia armador. Contra a Sérvia, ele atuou ao lado de Casemiro.

Outra mudança no time do Brasil que pega a Suíça estará na lateral direita. Apesar de Militão ter treinado improvisado no setor, o elenco brasileiro conta com Daniel Alves como substituto natural de Danilo.

Aos 39 anos, o baiano conta com o prestígio do técnico Tite, mas pesa contra o longo tempo de inatividade. A última partida oficial dele foi há dois meses.

Uma provável escalação da Seleção Brasileira tem:

Alisson, Militão (Daniel Alves), Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison e Vinícius Júnior.

"A definição da equipe já foi feita, mas tenho por hábito, de agora (risos), passar na hora do jogo. Em termos estratégicos você consegue fazer algumas mudanças comportamentais ou de características de atletas. O Militão já jogou nessa função, tem característica para tal, e o Dani é um construtor, fora a qualidade técnica e de liderança que tem. Moral da história? Não vou dizer quem vai jogar", disse Tite.