Brasil treina debaixo de chuva e Tite confirma volta de Arthur

A chuva que caiu em Salvador na tarde desta segunda-feira (17) não atrapalhou o último treino da Seleção Brasileira para a partida contra a Venezuela, nesta terça-feira (18), às 21h30, na Fonte Nova. No Barradão, Tite abriu apenas os 15 primeiros minutos para a imprensa, mas confirmou o time que inicia a partida.

Da equipe que venceu os bolivianos, por 3x0, na estreia, apenas uma mudança. Recuperado do problema no joelho, Arthur volta ao time no lugar de Fernandinho. Será a estreia do volante. Com isso, o Brasil vai entrar em campo com: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Casemiro, Arthur, Coutinho, Richarlison e David Neres; Roberto Firmino.

O goleiro Ederson, reserva de Alisson, segue em recuperação de uma lesão muscular na panturrilha e continua fora do time. Com isso, Cássio, do Corinthians, fica como principal opção no banco.



Na última atividade antes do duelo, o técnico Tite aproveitou para focar nas jogadas de bolas paradas, como faltas cruzadas na área e escanteios. Tudo para voltar a conquistar um bom resultado e encaminhar a classificação para as quartas de final.