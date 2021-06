Brasil ultrapassa a marca de 500 mil mortos por covid-19 

O Brasil atingiu neste sábado (19) a marca de 500 mil mortes por covid-19. Desde as 20h de sexta (18), já foram computadas 1.401 mortes no país, o que levou o total de óbitos a 500.022. Os dados foram coletados pelo consórcio de veículos de imprensa, junto às secretarias estaduais de Saúde.



O país ultrapassou os 500 mil mortos apenas 50 dias depois de chegar à marca de 400 mil e 15 meses após a confirmação da primeira morte pela doença.



O Brasil computou 100 mil mortos 144 dias após a primeira morte, e depois 152 dias até chegar a 200 mil vítimas, em 7 de janeiro deste ano.



Depois disso, o intervalo foi diminuindo. Foram 76 dias até as 300 mil mortes e apenas 36 para contabilizar mais 100 mil e atingir os 400 mil óbitos. O pico de mortes por covid-19 em um único dia no Brasil é 4.249, registrado no dia 8 de abril.



Média móvel e novos casos

Levando em consideração os números dos últimos sete dias, a média móvel de mortes neste sábado foi de 1.952, acima de 1.000 há 150 dias. Durante a chamada primeira onda, o maior tempo que a média móvel ficou acima de mil foi 31 dias.