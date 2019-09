Brasil vai enfrentar Senegal e Nigéria nos amistosos de outubro

A CBF definiu os dois próximos adversários da Seleção Brasileira. O time de Tite vai enfrentar Senegal e Nigéria, respectivamente, nos amistosos das Datas Fifa de outubro. As duas partidas vão ser realizadas em Singapura.

O primeiro jogo vai ser no dia 10 de outubro, contra Senegal, no estádio Nacional de Singapura. O duelo vai ser disputado às 20 do horário local (9h no Brasil). Três dias depois a Seleção encara a Nigéria, no mesmo estádio e horário.

"Escolhemos duas das melhores seleções africanas por serem enfrentamentos de alto nível e contra uma escola que a Seleção Brasileira teve poucos encontros nos últimos anos. Era um desejo da Comissão Técnica, por isso fomos atrás destes adversários", comentou o Coordenador da Seleção, Juninho Paulista.

Essa será a segunda vez sob o comando de Tite que a Seleção Brasileira vai enfrentar equipes africanas. Em novembro de 2018, o Brasil bateu Camarões por 1x0 em amistoso. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Richarlison.

A convocação para os dois amistosos vai ser realizada na próxima sexta-feira (20), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. No mesmo dia vão ser divulgadas também as listas com os atletas convocados para as seleções olímpica e sub-17.