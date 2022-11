Brasil vai estrear a camisa azul na Copa contra Camarões

O Brasil vai estrear seu segundo uniforme na Copa do Mundo do Catar. Depois de fazer dois jogos seguidos com a tradicional Amarelinha, a Seleção entrará em campo contra Camarões, pela terceira rodada do Grupo G, com a camisa azul. A equipe canarinha será o "time B" na partida, com a prioridade do primeiro uniforme sendo da seleção africana.

Assim, o Brasil vestirá a blusa azul, que conta com uma estampa de onça nas mangas, feita em detalhes verdes. Ela será acompanhada de meias azuis e calção branco. O conjunto foi usado pela Seleção no amistoso contra a Tunísia, em setembro. O goleiro vai para o jogo com uniforme cinza.

O tema da coleção de 2022 do Brasil é Garra Brasileira. O modelo amarelo tradicional também tem uma estampa de onça em marcas d’água.

O duelo contra Camarões, que fecha a fase de grupos, está marcado para às 16h, no estádio Lusail. O Brasil já está classificado para as oitavas, mas a partida vale a primeira colocação no Grupo G.