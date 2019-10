Brasil vence EUA por 4x1 em último jogo antes do Mundial Sub-17

Se a Seleção Brasileira principal amargura um jejum sem vencer, o mesmo não pode ser dito do grupo sub-17. Neste sábado (19), no único amistoso antes do Mundial da categoria, a equipe do técnico Guilherme Dalla Déa se impôs e aplicou, de virada, 4x1 em cima dos EUA na Granja Comary, em Teresópolis.

Os americanos abriram o placar aos 7 minutos, com Ricardo Pepi, mas a comemoração não durou muito. Aos 9, Adam Saldana fez contra e deixou tudo igual.

Na volta do intervalo, Gabriel Veron deu a virada ao Brasil com um chute rasteiro, sem chances para o goleiro rival. Pouco depois, Kaio Jorge, de cabeça, ampliou. O placar fechou com Diego Rosa, em um golaço.

O Brasil estreará no Mundial Sub-17 contra Canadá, no dia 26, em Brasília. Depois, pega, no mesmo local, a Nova Zelândia, dia 29, e fecha a fase de grupos contra a Angola, no dia 1º de novembro, em Goiânia. Anfitriã pela primeira vez, a seleção tenta seu quarto título - foi campeã em 1997, 1999 e 2003.