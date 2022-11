Brasil vence México fora e fica perto da vaga na Copa do Mundo de basquete

A seleção brasileira masculina de basquete ficou mais perto da vaga na Copa do Mundo na madrugada desta terça-feira (15). Jogando no México, o time brasileiro venceu os anfitriões por 106 a 52, na cidade de Chihuahua, pelas Eliminatórias. Com o resultado, manteve o aproveitamento de 100% nesta janela de disputas.



Os brasileiros vinham de vitória sobre os Estados Unidos na sexta-feira, em Washington. A seleção ocupa a vice-liderança do Grupo F, com sete vitórias e três derrotas. Somente os EUA estão à frente, com oito triunfos e dois revezes. O Brasil agora precisa apenas de mais uma vitória para assegurar sua vaga na Copa do Mundo, a ser disputada de forma conjunta no Japão, Indonésia e Filipinas, entre agosto e setembro de 2023.



Esta vitória pode vir na última janela das Eliminatórias, em fevereiro. Na ocasião, os brasileiros vão enfrentar contra Porto Rico e, novamente os EUA. Porém, desta vez os confrontos serão em casa.



Nesta madrugada, o Brasil controlou o jogo do começo ou fim e conquistou uma de suas maiores vitórias destas Eliminatórias, somando mais que o dobro de pontos do rival. Ao fim do primeiro quarto, a seleção já liderava o placar por 29 a 10. No intervalo, a vantagem era de 50 a 26.



"Fizemos um grande jogo defensivo e conseguimos limitar os pontuadores mexicanos. Fomos muito felizes. Feliz pela vitória e pelo comprometimento dos atletas. Duas vitórias importantes, mas estamos cientes que ainda precisamos buscar nossa classificação", comentou o técnico Gustavo De Conti.



O principal destaque do Brasil foi Caboclo, cestinha com 16 pontos. Ele anotou um "double-double" ao registrar dez rebotes. Huertas contribuiu com 15 pontos e cinco assistências, enquanto Benite marcou 14 pontos. Georginho fez 11 pontos e cinco rebotes e Yago ajudou a seleção com seus dez pontos, quatro rebotes e três assistências.