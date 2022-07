Brasil vence o Paraguai e garante vaga na Olimpíada e na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira feminina está na final da Copa América. A classificação veio após a vitória tranquila de 2x0 sobre o Paraguai, nesta terça-feira (26), na cidade de Bucaramanga, na Colômbia. Os gols da partida foram marcados por Ary Borges e Bia Zaneratto. A final será disputada justamente diante das anfifriãs da competição. O jogo contra a Colômbia será sábado, às 21h.

A vaga na decisão do torneio teve tripla comemoração para o time comandado pela técnica sueca Pia Sundhage. Além da disputa pelo título, o Brasil carimbou o passaporte para as duas principais competições da modalidade: a Copa do Mundo de 2023, que acontecerá na Austrália/Nova Zelândia, e os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Campanha

O Brasil chega com amplo favoritismo na final. Em oito edições disputadas da Copa América, a seleção canarinho ganhou sete títulos. A única decisão que perdeu foi na temporada 2006, contra a Argentina, que também era sede do campeonato.

Na competição atual, por sua vez, a seleção feminina ganhou as cinco partidas que fez. Ao todo, foram 19 gols marcados e nenhum sofrido.

A Colômbia também não está para brincadeira e segue com 100% de aproveitamento. Ganhou os quatro jogos da primeira fase, com 13 gols pró e três contra. Na semifinal, enfrentou a Argentina na última segunda-feira e derrotou as rivais por 1x0.