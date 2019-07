Brasil vence o Peru no Maracanã e conquista sua 9ª Copa América

Há 100 anos, um time formado por atletas semiamadores começou a mudar os rumos do futebol brasileiro e escrever uma história de conquistas. De lá para cá muita coisa mudou, entre elas o branco da camisa, substituído pelo amarelo. Mas na tarde deste domingo (7), a história voltou a ser repetida.

O triunfo sobre o Peru por 3x1, deu ao Brasil o seu nono título da Copa América e tirou um peso de 12 anos sem conquistas continentais. Se naquele 29 de maio de 1919, Arthur Friendereich foi o herói brasileiro, ontem, no Maracanã, Everton, Gabriel Jesus e Richarlison foram os responsáveis por colocar o Brasil no posto mais alto do continente Sul-Americano.

A conquista marcou ainda o primeiro título do técnico Tite no comando da Seleção Brasileira.

Mas quem achou que a conquista brasileira foi fácil, está completamente enganado. Os primeiros minutos da partida tiveram elementos típicos de uma decisão: pressão do Peru, jogo truncado no meio-campo e muitas faltas.

Como em toda a Copa América, a defesa brasileira estava ligada e conseguia parar as tentativas de contra-ataque peruana. O resto do time parecia meio lento e tinha dificuldade para conectar as jogadas. Na primeira vez em que conseguiu chegar à área do Peru, o gol saiu.

A jogada começou aos 14 minutos com Daniel Alves. O lateral achou Gabriel Jesus, que passou por Trauco e cruzou rasteiro para Everton empurrar para as redes. O tento deixou o Cebolinha como artilheiro isolado da Copa América.

O Peru sentiu o gol e diminuiu a intensidade que tentou imprimir nos primeiros minutos. O segundo gol brasileiro quase saiu em nova bola cruzada na área que Coutinho mandou para o gol e a bola passou perto da trave de Gallese.

O Brasil seguiu criando as melhores jogadas na partida. O cruzamento de Alex Sandro encontrou Firmino. O camisa 20 tentou de cabeça, mas a bola cobriu a meta peruana. A coisa só ficou ruim para a Seleção aos 40 minutos.

Na tabela entre Cueva e Flores, a bola bateu no braço de Thiago Silva dentro da área. O árbitro marcou pênalti. Aí foi a vez do VAR entrar em ação. O chileno Roberto Tobar foi revisar o lance na tela, mas manteve a decisão e, três minutos depois, Guerrero bateu no canto esquerdo de Alisson, empatou para o Peru e vazou a defesa brasileira pela primeira nesta edição da Copa América.

Minoria no estádio, os peruanos foram à loucura com o gol, mas nem deu muito tempo para comemorar. Antes do fim do primeiro tempo, Arthur deu belo passe para Gabriel Jesus na entrada da área. O atacante dominou e chutou rasteiro, colocando o Brasil em vantagem outra vez.

O campeão voltou

O segundo tempo começou um pouco mais movimentado do que o primeiro. Em desvantagem, o Peru se lançou ao ataque. O time peruano tentava levar perigo nas jogadas rápidas com Carrillo. Do outro lado, Coutinho desperdiçou a chance de deixar a vantagem brasileira mais elástica. Primeiro em chute cruzado que passou perto, e depois em boa jogada individua em que foi travado na hora de finalizar.

Aos 24 minutos, o Brasil passou a ficar com um jogador a menos. Gabriel Jesus fez falta em Zambrano, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. O camisa 9 deixou o campo irritado e quase derrubou o monitor do VAR.

Com um a mais, o Peru criou chances de perigo. Alisson defendeu o chute de Trauco. Já a bomba de Flores passou tirando tinta da trave.

A agonia brasileira foi finalizada aos aos 44 minutos do segundo tempo. Depois de roubar a bola, Everton foi derrubado na área. Pênalti bastante contestado, que Richarlison cobrou, fez 3x1 para o Brasil e garantiu o título da Copa América para a Seleção Brasileira.

Na arquibancada do Maracanã, a torcida passou a gritar forte. Depois de 12 anos, o campeão voltou!