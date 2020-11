Brasil vence o Uruguai fora de casa pelas Eliminatórias da Copa

A Seleção Brasileira se despediu com estilo da temporada 2020. Na quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2020, no Catar, o time visitou o Uruguai nesta terça-feira (17) no estádio Centenário, em Montevidéu, e se manteve com 100 % na competição. Triunfo de 2x0 e liderança garantida com 12 pontos. O próximo compromisso será apenas em março do próximo ano, contra Colômbia e Argentina.

O Brasil vinha de três vitórias seguidas sobre Bolívia, Peru e Venezuela, equipes tradicionalmente mais fracas. Por isso, o jogo diante dos uruguaios parecia ser o teste ideal para a equipe comandada pelo técnico Tite.

E o duelo entre os campeões mundiais iniciou elétrico, como era de se esperar pela qualidade dos times. Em menos de dez minutos, foram três boas chances. Pelo Brasil, Gabriel Jesus assustou em batida cruzada. A celeste, por sua vez, acertou o travessão com Darwin Núñez e passou perto com Cavani.

Sem contar com a presença de jogadores titulares como Casemiro, Philippe Coutinho e Neymar, a equipe canarinho encontrou dificuldades na criação de jogadas. Por isso, os donos da casa tomaram conta do território.

Apesar de ter o domínio dentro de campo, o Uruguai não conseguiu mais transformar a posse de bola em oportunidades claras de gol. Deu chance para o Brasil se engraçar e acabou castigado aos 36 minutos.

Éverton Ribeiro fez boa jogada pelo lado direito e encontrou Gabriel Jesus na área. O camisa 9 só escorou para Arthur, que limpou a marcação e mandou no gol. A bola desviou na marcação e matou o goleiro Campaña, que nada pôde fazer no lance: 1x0.

O gol foi o suficiente para a Seleção acordar e começar a ter mais presença no campo ofensivo. Firmino teve boa chance de ampliar quando recebeu livre pelo lado esquerdo e bateu fraco.

Quando o primeiro tempo se encaminhava para o fim, o Brasil não perdeu a chance. Em cobrança curta de escanteio, Renan Lodi caprichou no cruzamento e mandou certinho para Richarlison. O atacante subiu bonito e testou no fundo do gol. Na comemoração, fez a sua característica dancinha do pombo.

Antes do intervalo, ainda deu tempo do Uruguai dar um susto danado. De La Cruz cobrou falta pela esquerda e o zagueiro Godín, em posição duvidosa, mandou de cabeça no travessão. Como a bola não entrou, o árbitro de vídeo não precisou ser acionado e os 2x0 permaneceram nos 45 minutos iniciais.

Segundo tempo

Depois da chuveirada, os técnicos Tite e Tabárez optaram por voltar com as escalações sem mudanças. O Uruguai, naturalmente, tentou pressionar em busca do primeiro gol na partida.

Com 30 minutos, as coisas melhoraram para o Brasil. O atacante Cavani deu uma entrada de sola em Richarlison e levou amarelo. No entano, o VAR revisou o lance e o uruguaio acabou expulso.

A superioridade numérica deu tranquilidade para a Seleção ocupar os espaços do campo e administrar a vantagem conseguida no primeiro tempo. Dali pra frente, era só ajustar a marcação e tocar a bola para segurar o resultado. E foi exatamente o que aconteceu.

Ficha técnica: Uruguai 0x2 Brasil - 4ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Uruguai: Campaña, Cáceres, Giménez, Godín e Oliveros; Bentancur (Brian Rodríguez), Torreira (Arambarri), De La Cruz (Jonathan Rodríguez) e Nández; Darwin Núñez e Cavani Técnico: Óscar Tabárez

Brasil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Douglas Luiz (Bruno Guimarães), Arthur e Éverton Ribeiro (Lucas Paquetá); Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison (Everton) Técnico: Tite

Estádio: Centenário, em Montevidéu

Gols: Arthur, aos 33, e Richarlison, aos 44 minutos do 1º Tempo

Cartão amarelo: Giménez, Nández e Cáceres (Uruguai); Douglas Luiz, Richarlison e Marquinhos (Brasil)

Cartão vermelho: Cavani (Uruguai)

Árbitro: Roberto Tobar, auxiliado por Christian Schiemann e Claudio Rios (Trio do Chile)