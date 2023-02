Brasil vence os EUA e garante vaga no Mundial de Basquete

O Brasil conquistou um grande feito no basquete. Neste domingo (26), a seleção venceu os Estados Unidos por 83 a 76 pelas eliminatórias da Copa do Mundo e garantiu a última vaga para o Mundial. A competição será disputada em setembro, no Japão, Filipinas e Indonésia.

O duelo contra os americanos foi disputado em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Os Estados Unidos jogaram as eliminatórias com atletas que não atuam na NBA. Mesmo assim, o país foi o primeiro a conquistar a vaga no Mundial.

Com o apoio da torcida, o Brasil se mostrou valente, os atletas Yago e Caboclo foram os destaques. No fim, a equipe comemorou a classificação como o melhor quarto colocado no geral. o time verde e amarelo ficou no grupo F e somou oito vitórias em doze jogos.

A campanha brasileira superou a da Argentina. Atual vice-campeão Mundial, os hermanos ficaram em quarto no grupo E, mas foram eliminados no critério desempate.