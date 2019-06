Brasil vence Sérvia e fica perto da fase final da Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei ficou mais perto da fase final da Liga das Nações nesta quinta-feira, ao derrotar a Sérvia por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/21 e 25/15, em Tóquio, no Japão. A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães acumulou sua nona vitória na competição, na qual sofreu três derrotas até agora.



Encerrando sua participação na quarta semana da Liga das Nações, o Brasil ocupa a terceira posição da tabela, com 28 pontos, atrás somente da líder Turquia (29) e da Itália (também com 28, mas com vantagem nos critérios de desempate). Somente os cinco primeiros colocados avançam à fase final, mais a China, que será a anfitriã da disputa.



A equipe brasileira vai agora até a Turquia, onde disputará a quinta semana da fase classificatória. O primeiro adversário será a Itália, na terça-feira, às 10 horas (horário de Brasília) O jogo será realizado em Ancara. Depois enfrentará a anfitriã Turquia e a Bélgica.



Zé Roberto escalou a seleção na madrugada desta quinta com Macris, Paula Borgo, Natália, Gabi, Bia, Mara e a líbero Leia. No decorrer do jogo, ele colocou Lorenne, Roberta, Mayany, Amanda e Júlia Bergmann em quadra.



Sem enfrentar maiores dificuldades contra as sérvias, principalmente no terceiro set, o Brasil contou novamente com a liderança da ponteira Gabi, maior pontuadora do jogo, com 21 acertos. A central Bia contribuiu com 12 pontos.



"Estou me sentindo confiante a cada partida que passa. As meninas têm me ajudado bastante e estou tentando ajudar o grupo também, pegando um pouco dessa responsabilidade do que vivi nos outros anos aqui. Estou feliz de ver o time crescendo, foram nove pontos aqui no Japão e tivemos uma evolução muito importante", comentou Gabi, que vem despontando como a nova liderança da equipe nesta competição, depois que diversas jogadoras mais experientes pediram dispensa da seleção.



A ponteira exaltou a postura da equipe nacional nos últimos jogos. "Nosso time tem mostrado bastante garra, não desistindo de ponto algum. Mesmo jogando contra uma equipe forte como a Sérvia, fiquei feliz por ter sido um 3 a 0, mais três pontos e agora vamos para a Turquia buscar nossa classificação", comentou Gabi.