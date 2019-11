Brasil vira sobre o México e conquista o tetra do Mundial sub-17

O Brasil conquistou na noite deste domingo (17) o tetracampeonato da Copa do Mundo sub-17. Foi com muita emoção. A festa só veio aos 48 minutos do segundo tempo, com o gol da virada diante do México sendo marcado por Lázaro, atacante do Flamengo, que decretou o placar em 2x1 no estádio Bezerrão, em Gama.



O primeiro tempo foi disputado, com chances para os dois lados. O jogo só foi esquentar mesmo na etapa final, quando os mexicanos abriram o placar. Aos 20 minutos, Pizzuto cruzou da esquerda, González subiu entre dois marcadores na área e mandou de cabeça no cantinho direito do goleiro.

Nervoso, os garotos brasileiros contaram com o apoio da torcida para buscar o empate. Aos 35 minutos, um lance polêmico. Veron levou um carrinho dentro da área e o lance seguiu, com o Brasil desperdiçando a oportunidade de fazer o primeiro. No entanto, o juiz consultou o VAR e interpretou que Veron sofreu pênalti, para a alegria dos brasileiros.

Kaio Jorge foi para a cobrança, bateu no cantinho e o goleiro Garcia se esticou todo, mas não conseguiu defender. Gol para colocar fogo na partida. No minuto seguinte, Kaio teve nova chance de balançar a rede, mas foi travado pelo goleiro. Os brasileiros voltaram a pedir pênalti, mas dessa vez o árbitro mandou o duelo seguir.

Quando o jogo se encaminhava para o fim, o Brasil mostrou o espírito de luta e foi buscar a vitória. Aos 48 minutos, já nos acréscimos, Yan apareceu com liberdade pelo lado direito e cruzou para dentro da grande área. Lázaro, em velocidade, apareceu como uma flecha e empurrou para decretar o tetracampeonato brasileiro no torneio. A seleção já tinha levantado a taça em 1997, 1999 e 2003.

Os mexicanos seguem com duas taças no currículo. Agora, a seleção brasileira encosta na Nigéria, que é a maior vencedora da Copa do Mundo para menores de 17 anos, com cinco conquistas ao todo.