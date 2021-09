Brasil x Argentina: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

Na reedição da final da Copa América, Brasil e Argentina vão medir forças neste domingo (4), pela atrasada sexta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A equipe comandada por Tite tem 100% de aproveitamento, com sete vitórias em sete partidas, e ocupa a liderança com 21 pontos, enquanto a albiceleste é a segunda colocada, com 15. Confira as informações do clássico:

Onde assistir?

O duelo entre brasileiros e argentinos será transmitido ao vivo pela TV Globo, na TV aberta, e pelo SporTV, na TV fechada. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O clássico será na Neo Química Arena, em São Paulo. A bola rola domingo (5), às 16h.

Prováveis escalações

Brasil: Weverton, Danilo, Éder Militão, Miranda (Lucas Veríssimo) e Alex Sandro; Casemiro, Gerson e Lucas Paquetá; Neymar, Everton Ribeiro e Gabigol. Técnico: Tite.

Argentina: Emiliano Martínez, Molina, Pezzella, Otamendi e Acuña; De Paul, Guido Rodriguez e Lo Celso; Di Maria, Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

Arbitragem

Jesus Valenzuela apita o jogo, auxiliado por Tulio Moreno e Lubin Torrealba (trio da Venezuela). Já o árbitro de vídeo (VAR) será comandado por Jhon Ospina, da Colômbia.