Brasil x Camarões: veja onde assistir, escalação e arbitragem

Classificado para as oitavas de final, o Brasil encerra nesta sexta-feira (2) a participação na primeira fase da Copa do Mundo. No estádio de Lusail, o mesmo da estreia contra a Sérvia, a Seleção encara Camarões. Tite decidiu descansar a equipe titular e escalará os reservas. Líder do grupo G, o Brasil precisa apenas de um empate para avançar em primeiro lugar. O duelo marcará também a estreia da camisa azul no Mundial.

Confira informações sobre a partida:

Transmissão:

Brasil x Camarões terá transmissão ao vivo da Globo, SporTv e Globoplay. A partida começa às 16h.

Prováveis escalações:

Brasil: Alisson, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Técnico: Tite.

Camarões: . Epassy, Fai, Castelleto, N'Koulou e Tolo; Hongla, Anguissa e Kunde; Mbeumo, Choupo-Moting e Ekambi. Técnico: Song.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Ismail Elfath, auxiliado por Kyle Atkins e Corey Parker (trio dos Estados Unidos).

VAR: Alejandro Hernandez (Espanha)