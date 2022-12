Brasil x Croácia: onde assistir, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (9) em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. Depois de golear a Coreia do Sul por 4x1 nas oitavas de final, o desafio do Brasil será contra a Croácia, que passou pelo Japão. O técnico Tite confirmou que o lateral esquerdo Alex Sandro ficará como opção no banco. Assim, Danilo segue escalado do lado esquerdo e o time será o mesmo da última partida.

Confira informações sobre a partida:

Transmissão:

Brasil x Croácia terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), SporTV e Globoplay. A partida, no Estádio Cidade da Educação, começa às 12h.

Prováveis escalações:

Brasil: Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Júnior. Técnico: Tite.

Croácia: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol e Barisic; Brozovic, Kovacic e Modric; Petkovic, Kramaric e Perisic. Técnico: Zlatko Dalic.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Michael Oliver, auxiliado por Stuart Burt e Gary Beswick (trio da Inglaterra).

VAR: Pol Van Boekel (Holanda).