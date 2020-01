Brasil x Equador, pelas Eliminatórias da Copa, será na Fonte Nova

A CBF divulgou nesta sexta-feira (31) os locais dos nove jogos em casa da Seleção Brasileira na campanha das Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, que será disputada no Catar.

Salvador receberá uma partida: Brasil x Equador será na Fonte Nova, em data a definir entre 12 ou 13 de novembro. O confronto é válido pela sétima das 18 rodadas. Veja a lista completa no final do texto.

A CBF espalhou os jogos pelo país. São oito cidades contempladas: Recife, Brasília, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Manaus e Belo Horizonte. A maior cidade brasileira é a única que sediará mais de um confronto - contra Argentina, na Arena Corinthians, e Colômbia, no Morumbi.

De acordo com a confederação, "na decisão das sedes prevaleceram os critérios técnicos, além da busca por um roteiro democrático, que atingisse todas as cinco regiões do país", afirma a CBF em comunicado. Serão quatro exibições no Sudeste, duas no Nordeste e uma nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sul.

“Essa organização com bastante antecedência é fruto de um trabalho que iniciamos em novembro do ano passado. Conhecemos bem as estruturas nos diferentes estados e fizemos um estudo muito aprofundado. Acima de muitas questões colocadas na discussão pautamos nossa decisão pela garantia de bons gramados e a certeza de que levaríamos a equipe para todas as regiões do Brasil”, explica o coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista,

As Eliminatórias começarão no dia 27 de março, e o pontapé inicial da Seleção será na Arena de Pernambuco, contra a Bolívia. A despedida do torcedor brasileiro, na penúltima rodada, será no Mineirão, contra o Chile. A cada data Fifa são realizados dois jogos, um em casa e um fora.

O torneio qualificatório terminará em novembro de 2021, um ano antes do Mundial no Catar, que será disputado de 21 de novembro a 18 de dezembro, fora do período tradicional em junho e julho por causa das altas temperaturas registradas no Catar durante o Verão. O Brasil é a única seleção que disputou todas as 21 edições da Copa do Mundo.

Locais dos jogos em casa: