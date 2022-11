Brasil x Sérvia: veja onde assistir, escalação e arbitragem

O Brasil está pronto para a estreia na Copa do Mundo do Catar. Nesta quinta-feira (24), o time brasileiro inicia a busca pela sexta estrela. O pontapé será dado contra a Sérvia, no estádio de Lusail. A Seleção está no grupo G, que tem ainda Suíça e Camarões.

Confira informações sobre a partida:

Transmissão:

Brasil x Sérvia terá transmissão ao vivo da Globo, SporTv e Globoplay. A partida começa às 16h.

Prováveis escalações:

Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Jr. Técnico: Tite.

Sérvia: Vanja Milinkovic-Savic, Milenkovic, Veljkovic e Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Sergej Milinkovic-Savic, Miadenovic e Tadic; Mitrovic e Vlahovic.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Alireza Faghani, auxiliado por Mohammadreza Mansouri e Mohammadreza Abolfazli (trio do Irã)

VAR: Abdulla Al-Marri (Catar)