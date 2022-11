Brasil x Suíça: veja onde assistir, escalação e arbitragem

O Brasil vai entrar em campo para mais um desafio na Copa do Mundo do Catar. Nesta segunda-feira (28), a Seleção encara a Suíça, no estádio 974, pela segundada rodada. Líder do grupo G, com três pontos. O time brasileiro precisa de um triunfo para encaminhar a classificação às oitavas de final. Para isso, a equipe terá que superar as ausências de Neymar e Danilo, que sofreram lesões no tornozelo e estão fora da primeira fase do Mundial.

Confira informações sobre a partida:

Transmissão:

Brasil x Suíça terá transmissão ao vivo da Globo, SporTv e Globoplay. A partida começa às 13h.

Prováveis escalações:

Brasil: Alisson; Militão (Daniel Alves), Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison e Vini Jr. Técnico: Tite.

Suíça: Sommer, Widmer, Schar, Akanji e Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow e Vargas; Embolo. Técnico: Murat Yakin.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Ivan Barton (El Salvador), auxiliado por David Moran (El Salvador) e Zachari Zeegelaar (Suriname)

VAR: Drew Fischer (Canadá)