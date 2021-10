Brasil x Uruguai: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Depois de perder o 100% de aproveitamento, com o empate em 0x0 com a Colômbia, o Brasil terá mais um desafio pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 nesta quinta-feira (14). A seleção canarinha encara o Uruguai pela 12ª rodada, em partida que marca a volta do público pagante. A equipe do técnico Tite é a líder da competição classificatória, com 28 pontos, enquanto o rival é o quarto colocado, com 16 pontos. Confira as informações do jogo:

Onde assistir?

O jogo entre Brasil e Uruguai terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada. Depois da partida, você confere as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será na Arena da Amazônia, em Manaus. A bola rola a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (14).

Prováveis escalações

Brasil: Ederson, Emerson Royal, Lucas Veríssimo, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar. Técnico: Tite.

Uruguai: Muslera, Nández, Coates, Godín, Piquerez; Valverde, Vecino, Bentancur, Nicolás De la Cruz; Suárez e Cavani. Técnico: Óscar Tabárez.

Arbitragem

Fernando Rapallini apita o jogo, auxiliado por Juan Belatti e Diego Bonfa. O árbitro de vídeo (VAR) é Mauro Vigliano (quarteto argentino).