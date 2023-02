Brasileira afirma ter 15 mil piercings pelo corpo e 3 mil nas partes íntimas

A brasileira Elaine Davidson, de 56 anos, quer continuar no livro dos recordes como a pessoa com mais perfurações pelo corpo. Atualmente, ela tem mais de 15 mil piercings e 3 mil deles estão em sua vagina.

Em conversa à TV Britânica para o programa "This Morning", a moradora da cidade de Edimburgo, no Reino Unido, contou que pretende chegar a 20 mil perfurações para conseguir manter o recorde mundial.

Segundo Elaine, a maioria dos piercings foram colocados por ela, menos os das partes íntimas, que precisou de ajuda profissional para não ter nenhum poblema. A paixão pelo Guinness Book aconteceu ainda na juventude e hoje permanece fissurada ao livro.

"Depois de muito tempo tentando, consegui conhecer o pessoal do Guinness e eles me fizeram parte da família. Foi uma das melhores coisas a me acontecer", explicou Eliane, que ainda revelou que a primeira perfuração foi realizada em 1997 e não parou mais.

Sobre infecções, a brasileira comentou que nunca enfrentou esse tipo de problema e que sempre passa por bons médicos, além de usar vinagre para cicatrizar. No entanto, esse método não é recomendado pelos profissionais.

Já em relação aos piercings íntimos, Elaine sai do Reino Unido para os Estados Unidos, porque no país onde mora, os profissionais não gostam de perfurar genitais.