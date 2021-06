Brasileira é finalista de competição fitness decidida por voto popular

Se o público brasileiro gosta de votações populares em competições variadas, tem mais uma oportunidade de levar o país ao topo de um pódio. Isso porque a brasiliense Bia Lopes é uma das 15 participantes na segunda etapa da competição Ms. Health & Fitness 2021 da revista norte-americana Muscle and Fitness Hers. A votação atualmente credencia para o top 10, e está aberta até o dia 1º de julho através desse link.

Caso vença a competição, Bia levará para casa 20 mil dólares em dinheiro, prêmios de patrocinadores que equivalem a cerca de 30 mil dólares e uma matéria na capa da revista que organiza o evento.

Bia vive nos Estados Unidos desde 2007 e é apaixonada pelo fitness. Segundo ela, “a prática de atividade física e alimentação saudável sempre foram prioridades em sua vida, independente de ter uma agenda extremamente ocupada.” Ela é adepta do veganismo há 13 anos e já praticou um série de modalidades diferentes como triathlon e duathlon, capoeira, Muay Thai e vários estilos de danças urbanas (breakdance, hip hop e house).

Com a premiação do campeonato Ms. Health & Fitness 2021, ela pretende lançar um programa de fitness on-line focado em mobilidade articular e exercícios que podem ser praticados em qualquer lugar, sem o uso de aparelhos. “Quero compartilhar práticas que tornaram minha rotina de exercícios mais criativa, funcional e divertida”, explica a atleta. Ela planeja, também, doar 10% da premiação em dinheiro para a organização sem fins lucrativos IPTI, que dedica-se a garantir educação de qualidade e acesso a inovação tecnológica para crianças economicamente desfavorecidas no Nordeste do Brasil.

Instagram de Bia: @bnaturalfit