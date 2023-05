Brasileira é morta a facadas na Bolívia; marido é o suspeito

Uma brasileira de 32 anos foi morta a facadas na cidade de Cobija, na Bolívia, na madrugada do sábado (6). O marido dela foi preso pelo crime.

A cidade fica na fronteira com o Brasil. Janaína Menezes da Costa era do Acre.

O marido de Janaína, um empresário identificado como Serginho, de 37 anos, foi encontrado ferido ao lado do corpo dela. Janaína foi morta com cinco facadas no pescoços. O crime aconteceu em uma galeria de lojas no centro da cidade.

Serginho foi levado para um hospital, onde recebeu atendimento. Ele tinha um ferimento no pescoço, mas sem risco de morte. O procurador Marco Renato Peñaranda disse à imprensa boliviana que Serginho tentou tirar a própria vida depois de matar a esposa.

A suspeita da polícia é que os dois tiveram uma briga e durante a discussão Serginho a matou, mas não há mais detalhes sobre as circunstâncias. Segundo o promotor, desde 2021 um crime de gênero não acontecia na região.

A prefeitura de Brasileia, no Acre, divulgou nota lamentando a morte. "Sua memória jamais será esquecida entre seus amigos e familiares".

Janaína deixa três filhos.