Brasileira Juliana Nalú diz que está apaixonada por Kanye West

A modelo carioca Juliana Nalú falou, pela primeira vez, sobre o namoro com o cantor Kanye West, ex-marido da influenciadora Kim Kardashian. Após serem flagrados várias vezes em Los Angeles, onde a modelo vive atualmente, o relacionamento foi confirmado por ela nas redes sociais. Ao ser questionada sobre o namoro, Nalú confessou que a relação evoluiu."Está sendo um momento muito especial na minha vida, estou apaixonada. Conheci alguém muito especial, está sendo muita coisa ao mesmo tempo, está levando um tempo para processar", disse ela.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, Nalú revelou que não conseguiu mante ro namoro em segredo por causa da fama do rapper, sempre perseguido pelos paparazzi. "Sempre tentei deixar os meus relacionamentos e a minha vida pessoal no privado, mas agora tá sendo praticamente impossível, né? Tem os prós e os contras, eu ainda estou me adaptando a essa nova vida", revelou.

Durante a entrevista, Nalú relembrou a primeira interação com Kanye, quando o cantor parou a modelo na festa de Kendall Jenner, uma das irmãs de Kim Kardashian, para elogiar seu look. Além de ser atual do ex-marido de Kim e amiga da irmã da influenciadora, Juliana contou que participou de uma das campanhas das marcas da Kardashian. "Sempre admirei o trabalho delas. Foi uma experiência bem interessante para a minha carreira", disse a brasileira.