Brasileira presa com drogas na Indonésia escapa da pena de morte

Presa desde janeiro desse ano, após ser flagrada com cocaína no aeroporto de Bali, na Indonésia, a brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias escapou da pena de morte, sentença prevista pelas leis do país. Manuela foi julgada nesta quinta-feira (8). Ela foi condenada a 11 anos de prisão mais o pagamento de 1 bilhão de rúpias indonésias, que equivale a cerca de R$ 300 mil.

A defesa da brasileira considerou o resultado do julgamento um "milagre". A brasileira tem 19 anos. O julgamento na Indonésia teve início em abril, dois meses após ela ser indiciada por tráfico.

Manuela, que partiu de Florianópolis para Bali com a cocaína apreendida na bagagem, em dezembro de 2022, segue presa. Ela portava três quilos da droga. Com a condenação, ela seguirá em regime fechado no país.