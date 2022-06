Brasileira presa na Tailândia por tráfico se declarou culpada pedirá perdão real

Condenada há 9 anos e seis meses de prisão em maio por tráfico de drogas na Tailândia, a brasileira Mary Hellen Coelho Silva, 22, conseguiu essa pena após ter se declarado culpada, o que já se configura como redução de pena. A informação foi confirmada ao UOL pelo advogado de Mary, Telêmaco Marrace.

Apesar da condenação ter sido definida em maio, a equipe de defesa só teve acesso aos detalhes do tribunal agora. A defesa ainda deve entrar com um pedido de perdão real para o monarca Maha Vajiralongkorn.

O requerimento só pode ser feito em duas datas: ou no aniversário de Vajiralongkorn, no dia 28 de julho, ou no dia dos pais na Tailândia, comemorado em 5 de dezembro. O monarca costuma conceder absolvição para detentos por diversos crimes em seu aniversário.

Em maio, outra advogada de Mary Hellen, Kaelly Cavoli, explicou ao UOL que a equipe jurídica da jovem estava no aguardo do documento com a sentença de Mary para formular o pedido de perdão.

A defesa também estuda um pedido de extradição, para que Mary Hellen cumpra a pena no Brasil. "Mas esta possibilidade ficará posterior ao pedido [de perdão real]", disse Cavoli ao portal.

Relembre o caso

Mary Hellen Silva, foi detida em fevereiro junto de outros dois homens, também brasileiros, ao desembarcar no aeroporto de Bangkok, na Tailândia, portando 15,5 kg de cocaína. A carga tinha um valor estimado em R$ 7,5 milhões. O país asiático é um dos locais no mundo onde o tráfico de drogas pode ser punido com pena de morte, para isso, leva-se em conta a quantidade de entorpecente e as circunstâncias.

A descoberta do entorpecente surgiu a partir da desconfiança dos funcionários do aeroporto de Bangkok ao realizar a inspeção por raio-X das bagagens dos jovens. A apreensão ocorreu em dois momentos: na primeira ação, os seguranças encontraram 9 kg com Mary Hellen e seu amigo de 27 anos. Em seguida, um rapaz de 24 anos foi pego com 6,5 kg de cocaína. Os três saíram do Brasil a partir do aeroporto de Curitiba/PR.